Programação SBT: confira as novidades deste fim de semana

O SBT traz uma programação especial neste fim de semana para os fãs de filmes e das clássicas séries Chaves e Chapolin. Um dos destaques é o filme inédito “O Imperador”, que vai ao ar na terça-feira, dia 29 de outubro. Com um elenco estrelado por Nicolas Cage e Hayden Christensen, o longa conta a história de um jovem herdeiro chinês que, com o apoio de seu pai, deve enfrentar o irmão mais velho, um guerreiro que tenta assumir o trono de forma violenta. Dirigido por Nicholas Powell, o filme é recomendado para maiores de 14 anos e promete muita ação para os espectadores.

Além disso, o SBT oferece uma dose especial de nostalgia com o retorno das séries Chaves e Chapolin no +SBT, plataforma de streaming gratuita. A partir da meia-noite (horário de Brasília), fãs poderão acessar 20 episódios icônicos, divididos entre 10 episódios de cada série, incluindo os memoráveis “Vamos Todos a Acapulco!” e “Os Piratas do Caribe”.

Como parte das celebrações, o SBT programou para o dia 25 de outubro um evento especial no YouTube em parceria com os canais Vila do Chaves e Fórum do Chaves, que promete revelar curiosidades sobre os personagens e o legado do criador Roberto Bolaños. Os fãs poderão revisitar suas memórias favoritas e compartilhar com novas gerações o humor atemporal e as mensagens de amizade e solidariedade que marcaram Chaves e Chapolin.

Destaques de Episódios Disponíveis no +SBT:

Chaves:

Vamos Todos a Acapulco!

Os Farofeiros – Parte 1 e Parte 2

A Casa da Bruxa

O Festival da Boa Vizinhança – Última parte

A Briga dos Pombinhos

Chapolin:

Dr. Chapatin e as Melancias / A Volta do Super Sam

Os Piratas do Caribe – Parte 1 e Parte 2

O Abominável Homem das Neves

Ser Pequeno Tem Suas Vantagens

Com esses lançamentos, o SBT promete um fim de semana completo de entretenimento, unindo ação com “O Imperador” e o humor de Chaves e Chapolin, permitindo aos espectadores de todas as idades reviverem momentos únicos desses clássicos da TV.