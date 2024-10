Próximo sorteio da Mega-Sena pode pagar R$ 35 milhões

O próximo sorteio da Mega-Sena acontece, nesta quarta-feira (16), a partir das 20h. O evento será realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Os interessados em acompanhar o próximo sorteio da Mega-Sena podem acessar o canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa, que farão a transmissão ao vivo.

Dicas para aumentar suas chances no próximo sorteio da Mega-Sena

Escolha Números Aleatórios: Embora muitos jogadores tenham suas combinações favoritas, escolher números aleatórios pode ser uma estratégia eficaz. Participe de Bolões: Formar grupos de apostas, conhecidos como bolões, pode aumentar suas chances sem precisar investir muito. Aposte Regularmente e com responsabilidade: Quanto mais vezes você participar, maiores serão suas chances de ganhar. Considere fazer uma aposta mensal. E lembre-se de não usar o dinheiro das suas despesas para fazer apostas. Faça o jogo apenas por entretenimento ou diversão.

Como jogar

De acordo com as Loterias Caixa, a Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Além disso, é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. Portanto, para realizar o sonho de se tornar milionário, você deve marcar de 6 a 20 números no volante, podendo ainda deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).”

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 5,00. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país.

Sorteios​​

Os sorteios da Mega-Sena são realizados três vezes por semana, às terças, quintas e aos sábados. Por isso, o próximo sorteio da Mega-Sena será referente ao concurso 2.786.

Atualmente, o prêmio está acumulado em R$ 35 milhões. Além disso, as apostas podem ser feitas nas casas lotéricas até às 19h do dia do sorteio ou, se preferir, pela internet.