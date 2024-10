PSG x PSV: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Nesta terça-feira (22), às 16h, Paris Saint-Germain e PSV Eindhoven se enfrentam, em confronto válido pela 3ª rodada da nova Champions League. Contudo, onde assistir PSG x PSV?

A partida, que será realizada no Parc des Princes, em Paris, na França, contará com transmissão do Space (TV por assinatura) e também, da Max (streaming).

Sobretudo, em seu último jogo na Champions League, o Paris Saint-Germain perdeu para o Arsenal por 2 a 0. Agora, o time francês precisa da vitória em casa, para se reerguer na competição. Atualmente, o PSG ocupa a 19ª colocação na classificação geral, com 3 pontos conquistados.

Já o PSV, ainda não venceu no campeonato, e vem de empate com o Sporting em casa, por 1 a 1. Aliás, a equipe ocupa a 24ª colocação, com apenas 1 ponto conquistado.

Prováveis escalações

PSG (Luis Enrique): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, Zaire-Emery e João Neves; Dembélé, Asensio e Barcola.

PSV (Petr Bosz): Benítez; Karsdorp, Flamingo, Boscagli e Mauro Júnior; Guus Til, Schouten e Malik Tillman; Bakayoko, Noa Lang e Luuk de Jong.

Ficha técnica:

Data: 22 de outubro (terça-feira)

22 de outubro (terça-feira) Hora: 16h (horário de Brasília)

16h (horário de Brasília) Local: Parc des Princes, em Paris, na França

Parc des Princes, em Paris, na França Onde assistir PSG x PSV: Space (TV por assinatura) e Max (streaming)