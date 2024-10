Que susto! Jibóia é encontrada no quintal de casa em Castelo

Uma cobra jibóia foi encontrada em cima de uma árvore no quintal de uma casa no bairro Esplanada, em Castelo, na tarde desta quinta-feira (17).

O proprietário da casa, Marcos Freitas, contou que estava em casa quando uma vizinha chegou chamando no portão de sua residência, alegando que uma cobra estava subindo o pé de jaca. Nisso, quando Marcos abriu a porta, se deparou com o animal em meio aos galhos da árvore.

Marcos contou ainda que ficou alguns minutos pensando como iria retirar o animal dali. Foi aí que a vizinha teve a iniciativa de acionar a Polícia Militar Ambiental. Uma equipe foi ao local e retiraram o animal da árvore.

