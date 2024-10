Quem é Ramon Dino, brasileiro favorito no Mr Olympia 2024

O fisiculturismo brasileiro vive um momento histórico com Ramon Dino, o maior nome do esporte no país, chegando ao Mr. Olympia 2024 como o favorito para desbancar o canadense Chris Bumstead, mais conhecido como CBum, pentacampeão da categoria Classic Physique.

O evento, o mais importante do fisiculturismo mundial, acontecerá neste sábado (12), e a expectativa é que Dino possa finalmente conquistar o tão almejado troféu Eugene Sandow.

Ramon Dino, apelidado de “Dinossauro Acreano”, se consolidou como um dos principais nomes do fisiculturismo internacional nos últimos anos. Em 2023, o brasileiro ficou novamente em segundo lugar no Mr. Olympia, em uma disputa acirrada com CBum, deixando os fãs e especialistas com a sensação de que a vitória estava próxima.

Este ano, no entanto, Dino enfrenta novos desafios, incluindo a pressão de superar o holandês Wesley Vissers, que o derrotou no Arnold Classic Ohio, em uma das maiores surpresas do ano.

Mesmo assim, Ramon Dino chega ao Mr. Olympia 2024 mais focado do que nunca. Seu físico impressionante, sua dedicação e os ajustes feitos ao longo da temporada o tornam um dos grandes favoritos para desbancar CBum e quebrar a hegemonia do canadense na Classic Physique. O pentacampeão Chris Bumstead é, sem dúvida, um competidor formidável, mas muitos acreditam que Dino está no seu melhor momento e pronto para assumir o trono.

Neste sábado, o pré-julgamento está previsto para as 13h30 (horário de Brasília), com as finais acontecendo a partir das 23h. O mundo do fisiculturismo estará de olho nessa competição histórica, esperando ver se o “Dinossauro Acreano” conseguirá, enfim, conquistar o título que tanto almeja.

Ramon Dino no Olympia 2024 é o grande nome brasileiro a ser observado, e o sonho de ver o país no topo do fisiculturismo mundial está mais vivo do que nunca.