Quer trabalhar? Loja de informática está com vaga de vendedor em Cachoeiro

Oportunidade de trabalho! A Tendtudo Shop, loja de informática localizada no Shopping Sul, está com uma vaga de emprego para a função de vendedor em Cachoeiro.

Leia também: Grupo Perim está com diversas vagas de emprego disponíveis em Cachoeiro

Para o preenchimento da vaga, alguns requisitos são exigidos pela empresa, são eles: ensino médio completo, experiência com vendas, conhecimentos básicos em informática e disponibilidade de horário.

Os interessados na vaga devem enviar o currículo para o e-mail: compras@tendtudoshop.com. Outra maneira, é deixar o currículo na loja física, que fica localizada no Shopping Sul, na Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, número 382, bairro Paraíso, em Cachoeiro de Itapemirim.

Sua empresa está com vagas de emprego disponíveis?

Tem empresa em alguma cidade do Sul do Espírito Santo? Sua empresa está com vagas de emprego disponíveis? Envie sua oportunidade e seu contato para o Instagram do @aquinoticias.