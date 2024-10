Restituição Imposto de Renda: veja como consultar

A Receita Federal abriu nesta quinta-feira (24) a consulta ao lote residual de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF). Inicialmente, este lote inclui contribuintes que caíram na malha fina em anos anteriores, mas agora, após regularizar suas pendências, estão recebendo suas restituições. Portanto, para verificar se você faz parte desse grupo, basta acessar o site oficial da Receita Federal e inserir seus dados para consulta.

Além disso, a Receita Federal destaca a importância de manter as informações fiscais atualizadas para evitar cair na malha fina no futuro.

O lote residual de outubro é composto por diversos grupos de contribuintes que possuem direito à restituição do IRPF. Entre eles estão:

Para consultar se você foi contemplado no lote de restituição do Imposto de Renda, basta acessar o portal da Receita Federal, na seção de restituição, ou utilizar o aplicativo “Meu Imposto de Renda”. É necessário informar o CPF e a data de nascimento para verificar o status da restituição.

A Receita Federal já divulgou o calendário de pagamentos dos lotes residuais de restituição. As próximas datas são:

A malha fina é o processo de verificação da Receita Federal em que inconsistências ou erros na declaração do Imposto de Renda são detectados. Para verificar se você caiu na malha fina, acesse o portal e-CAC da Receita Federal. É possível regularizar a situação através do envio de uma declaração retificadora, evitando possíveis multas e garantindo o recebimento da restituição.

A Receita Federal continua alertando os contribuintes para a importância de manter suas informações fiscais atualizadas e utilizar ferramentas como a declaração pré-preenchida, que minimiza erros e acelera o processo de restituição.

