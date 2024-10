Resultado 2ª fase OAB: veja como consultar

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Nacional anunciará o resultado preliminar da 2ª fase do 41º Exame de Ordem Unificado nesta quarta-feira (16). Assim, os candidatos poderão acessar as informações por meio do portal da Fundação Getúlio Vargas (FGV), que organiza o concurso, bem como pelo site da OAB e nas páginas eletrônicas das seccionais do órgão.

Importante: os candidatos que desejarem contestar o resultado preliminar terão um prazo que vai de quinta-feira (17), até domingo (20), para apresentar recursos. Portanto, é fundamental que os participantes revisem suas notas e façam as alegações pertinentes caso tenham alguma discordância com o resultado.

Por fim, a OAB programou a divulgação da decisão sobre os recursos e o resultado final do exame para o dia 31 de outubro. Com isso, os candidatos devem ficar atentos às atualizações, já que essa etapa é crucial para a obtenção da carteira da OAB e a possibilidade de atuar como advogados.