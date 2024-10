Confira o resultado da Lotofácil 3221, nesta quarta-feira (16), por meio do canal das Loterias Caixa. O prêmio está acumulado.

Os números sorteados foram 01-02-04-05-06-08-10-11-13-15-16-20-21-23-24

A Lotofácil é conhecida por sua facilidade de aposta e, claro, de ganhar. Portanto, os jogadores podem marcar entre 15 e 20 números, escolhendo dentre os 25 disponíveis no volante. Para ganhar prêmios, é necessário acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Caso você não tenha certeza de quais números escolher, pode optar pela Surpresinha, onde o sistema seleciona os números para você. Outra opção é a Teimosinha, que permite concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos. Confira o resultado da Lotofácil 3221.

A aposta mínima, que corresponde a 15 números, custa apenas R$ 3,00.

Os sorteios da Lotofácil ocorrem de segunda a sábado, sempre às 20h. É uma ótima chance para quem quer tentar a sorte em um jogo simples e acessível.

O prêmio bruto da Lotofácil, portanto, corresponde a 43,35% da arrecadação. Deste montante, a Caixa pagará prêmios fixos:

Assim, após os pagamentos dos prêmios fixos, o restante é distribuído entre os acertadores de 15 e 14 números. Assim, a distribuição é feita nos seguintes percentuais:

Além disso, 10% dos prêmios acumulados são destinados aos acertadores de 15 números em concursos de final 0, e 15% são reservados para um concurso especial em setembro.

Portanto, lembre-se de que os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para o FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).

Entretanto, se você fez uma aposta, não esqueça de conferir seu bilhete! Caso não haja ganhadores em qualquer faixa de premiação, o valor acumula para o próximo concurso na faixa de prêmio com 15 acertos.

Não perca a chance de tentar a sorte! O próximo sorteio da Lotofácil promete grandes emoções. Confira o resultado da Lotofácil 3221.

