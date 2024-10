Resultado da Mega-Sena: confira as dezenas e quem ganhou

O resultado da Mega-Sena 2787, sorteada, neste sábado (19), foi: 08-10-23-34-36-50. Milhares de apostadores em todo o Brasil participaram do concurso, na expectativa de ganhar o grande prêmio.

Para conferir se você é um dos premiados na Quina ou na Quadra, basta comparar sua aposta com os números sorteados e verificar o resultado da Mega-Sena no site oficial da Caixa.

A Mega-Sena é uma das loterias mais populares do Brasil, organizada pela Caixa Econômica Federal. Para jogar, os apostadores escolhem entre 6 e 15 números de um total de 60. Os sorteios ocorrem três vezes por semana, às terças, quintas e sábados. Quem acerta os seis números leva o prêmio principal, mas também há prêmios para quem acerta a quina (cinco números) ou a quadra (quatro números).

Embora a Mega-Sena seja um jogo de sorte, algumas estratégias podem ajudar a melhorar suas chances:

Para não perder nenhuma oportunidade de se tornar o próximo milionário, é essencial acompanhar o resultado da Mega-Sena. O site oficial das Loterias Caixa e diversos aplicativos oferecem uma maneira rápida e segura de conferir os números sorteados.

Não deixe de acompanhar e fique por dentro das suas chances de mudar de vida com a Mega-Sena!

