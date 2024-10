Resultado da Mega-Sena: confira os números e dicas para ganhar

Este resultado da Mega-Sena trouxe esperança para milhões de apostadores em todo o Brasil. Com um prêmio estimado de R$ 26 milhões, a loteria continua a atrair a atenção de jogadores que sonham em mudar de vida.

No sorteio do último concurso da Mega-Sena, realizado nesta sexta-feira (11), os números sorteados foram: 50 – 48 – 57 – 20 – 27 – 59.

A Mega-Sena é uma das loterias mais populares do Brasil, gerida pela Caixa Econômica Federal. Para participar, os apostadores escolhem de 6 a 15 números entre 1 e 60. Os sorteios ocorrem duas vezes por semana, às terças-feiras, quintas e aos sábados, proporcionando diversas oportunidades de ganhar.

Para ficar por dentro do resultado da Mega-Sena e não perder nenhuma oportunidade, acesse o site oficial das Loterias Caixa. Você pode verificar os números sorteados, conferir a lista de ganhadores e ficar atualizado sobre os próximos prêmios.

