Resultado Mega-Sena 2789: apostas levam prêmios no Espírito Santo

O sorteio da Mega-Sena 2789 alegrou três cidades do Espírito Santo. Apostas em Ecoporanga, Linhares e Vitória ganharam na faixa de cinco acertos, a popular “quina”. As lotéricas locais registraram as apostas vencedoras, que premiaram os apostadores com valores entre R$25.356,30 e R$50.712,48.

Um apostador de Ecoporanga fez a aposta premiada na Lotérica Milionária e ganhou R$25.356,30 com uma aposta simples de seis dezenas. Em Linhares, outro sortudo também acertou a quina com uma aposta simples de seis dezenas, realizada na Lotérica Bebedouro Ltda – ME, levando o mesmo prêmio de R$25.356,30.

Em Vitória, uma aposta realizada na Loteria da Praia, por meio de um bolão de sete dezenas, levou um prêmio ainda maior, no valor de R$50.712,48. Essa aposta foi feita por um grupo de 13 participantes, que decidiram se unir para aumentar as chances de premiação. Com a divisão do prêmio, cada participante do bolão levará uma parte proporcional do valor conquistado.

Os números sorteados foram: 03-17-18-19-20-55

Mega-Sena 2789: Sorteio, prêmios e chances de ganhar

O sorteio da Mega-Sena 2789, realizado pela Caixa Econômica Federal, trouxe prêmios expressivos para os acertadores da quina, destacando-se as apostas capixabas. Apostadores de todo o Brasil tentam a sorte regularmente em busca do grande prêmio, que acumula valores multimilionários nas faixas de acerto de seis dezenas.

Para conferir o resultado completo da Mega-Sena 2789 e saber os números sorteados, acesse o site oficial da Caixa ou consulte a lotérica mais próxima.