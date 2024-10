Sandy tem novo namorado? Suposto companheiro responde à pergunta

O médico Pedro Andrade, apontado como namorado de Sandy, respondeu com ironia a uma pergunta feita por um seguidor sobre o suposto relacionamento com a cantora.

Após abrir uma caixa de perguntas no Instagram, o médico foi questionado se estava namorando “sanduíche”, no que parece ter sido uma trollagem do corretor ortográfico que transformou Sandy em um lanche.

“Você tá namorando Sanduíche? Hahaha, só queremos saber disso”, perguntou um dos seguidores do médico, que deu uma resposta brincalhona. “Se o sanduíche for sem glúten, pode ser. Passo mal com glúten”, respondeu.

Divorciada de Lucas Lima desde setembro do ano passado, a vida amorosa de Sandy voltou a ser notícia em julho deste ano, quando um suposto namoro com o médico começou a ser especulado. Nenhum dos dois assumiu o relacionamento. Tanto Sandy quanto Lucas seguem oficialmente solteiros.

Estadao Conteudo