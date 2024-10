Santos x Mirassol: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Neste sábado (12), às 18h30, Santos e Mirassol se enfrentam, em jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Contudo, onde assistir Santos x Mirassol?

O duelo, que será realizado na Vila Belmiro, em Santos, São Paulo, contará com a transmissão exclusiva do Premiere (pay-per-view).

Atualmente, o Santos ocupa a 2ª colocação do Brasileirão Série B, com 53 pontos conquistados, 1 ponto a menos que o líder Novorizontino. Em seu último jogo, perdeu para o Goiás, por 3 a 1.

Já o Mirassol, também segue firme na briga pelo título. Ocupando 4ª colocação da competição nacional, com 50 pontos conquistados até o momento, o Mirassol vem de vitória sobre o Vila Nova, por 1 a 0.

Santos (Fábio Carille): Gabriel Brazão; JP Chermont, Jair, Gil e Escobar; Sandry, Diego Pituca e Giuliano; Otero, Guilherme e Wendel Silva.

Mirassol (Mozart): Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Lucas Gazal e Zeca; Neto Moura, Gabriel, Danielzinho e Chico Kim; Fernandinho e Léo Gamalho.

