São Paulo x Vasco: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Nesta quarta-feira (16), às 21h45, São Paulo e Vasco se enfrentam, em confronto válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Porém, onde assistir São Paulo x Vasco ao vivo?

O jogo, que será realizado no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, no interior de São Paulo, contará com a transmissão da TV Globo (TV aberta) e também, do Premiere (pay-per-view).

Sobretudo, o São Paulo vem de derrota para o Cuiabá, por 2 a 0. Mesmo com a derrota, o Tricolor do Morumbi segue firme na briga pelo G-4 do Campeonato Brasileiro, e uma vitória contra o cruzmaltino, daria ainda mais gás para a equipe de Luis Zubeldía.

Já o Vasco da Gama, vem de empate por 1 a 1 com o Juventude. A situação do cruzmaltino no Brasileirão é confortável, uma vez que está em 10° lugar, com 8 pontos a frente do Vitória (17°). Contudo, o foco do time de São Januário com certeza é a semifinal da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG, no próximo sábado (19).

Prováveis escalações

São Paulo: (Zubeldía): Rafael; Rafinha, Ruan (Ferraresi), Sabino, Wellington (Jamal Lewis); Luiz Gustavo, Bobadilla; Wellington Rato, Luciano, Lucas; Calleri.

Vasco: (Rafael Paiva): Léo Jardim; Puma Rodríguez (Paulo Henrique), Maicon, João Victor, Lucas Piton; Mateus Carvalho, Hugo Moura, Maxime Domínguez; Emerson Rodríguez, Jean David (Payet), Pablo Vegetti.

Ficha técnica:

Data: 16 de outubro (quarta-feira)

Hora: 21h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, no interior de São Paulo

Onde assistir São Paulo x Vasco: TV Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view)