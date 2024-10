Supermercado está com oportunidade de emprego em Vargem Alta

Precisando trabalhar? O Frigolima Supermercados, localizado na rua Paulino Francisco Moreira, número 103, no Centro, em Vargem Alta, está com vaga de emprego em aberto.

Leia também: Feira virtual de empregos e estágios abre 10 mil vagas para o ES; veja

A vaga de emprego disponibilizada pela empresa é para a função de operador de caixa. Porém, alguns requisitos são necessários para o preenchimento desta vaga, sendo eles: 2° grau completo e experiência na área.

Sobretudo, os interessados na vaga de emprego, devem enviar o currículo no WhatsApp do número: (28) 99991-0448. Confira benefícios e as principais atividades:

Benefícios

Salário compatível com o mercado + quebra de caixa

Plano de saúde

Plano odontológico

Seguro de vida

Principais atividades

Registar vendas

Processar pagamentos

Fornecer atendimento de qualidade

Manter a organização do ambiente de trabalho

Sua empresa está com vagas de emprego disponíveis?

Tem empresa em alguma cidade do Sul do Espírito Santo? Sua empresa está com vagas de emprego disponíveis? Envie sua oportunidade e seu contato para o Instagram do @aquinoticias.