Torcedores do Peñarol e policiais entram em confronto no Rio de Janeiro

Nesta quarta-feira (23), às 21h30, Botafogo e Peñarol realizam o jogo de ida das semifinais da Copa Libertadores. Porém, cenas lamentáveis aconteceram nesta manhã, na Praia do Recreio, Zona Oeste do Rio de Janeiro, entre policiais e torcedores do Peñarol.

Na ocasião, uma confusão generalizada, ocorreu por conta de um confronto entre policiais e torcedores do time uruguaio, que teria começado por volta das 12h. No vídeo, é possível ver torcedores com pedaços de paus e pedras em suas mãos, afim de de atacar policiais que estavam no local. Além deste fato, um ônibus foi incendiado e um quiosque furtado.

Segundo a PM, a situação teria começado após um torcedor do Peñarol ser preso em flagrante, depois de furtar um celular de uma padaria. Na ocasião, uma equipe de policiais, que escoltavam os torcedores uruguaios, foi acionada para o local, onde localizaram e prenderam o torcedor em questão.

Após isso, com a prisão do homem, outros uruguaios começaram uma enorme confusão, onde saquearam outros comerciantes, fora agressões e arremessos de objetos, antes da chegada das autoridades.

Após mais de uma hora de baderna, por volta das 13h20, quando os policiais já estavam em maior número, a situação foi apaziguada e um grupo com cerca de 200 torcedores foram contidos e levados para a Cidade da Polícia, sede da Polícia Civil do Rio de Janeiro.