Urgente: sogro e sogra do prefeito de Cachoeiro são mortos durante assalto

O sogro e a sogra do prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho, foram mortos durante um assalto ao hotel do casal, no bairro Baiminas. O latrocínio – roubo seguido de morte – ocorreu no fim da manhã desta terça-feira (8), e um casal suspeito de ter cometido o crime foi preso em seguida.

De acordo com as primeiras informações divulgadas pela polícia, o casal teria invadido o hotel para roubar, e mataram os proprietários. Uma mulher foi presa no local e um homem foi preso na rua Moreira, no bairro Independência, em um carro roubado.

A Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Civil Municipal estão no local e investigam o caso.

A Perícia Técnica foi acionada e os corpos serão removidos para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro.

