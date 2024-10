“Vamos conseguir o acesso”, garante novo presidente do Estrela

Nesta sexta-feira (18), o novo presidente do Estrela do Norte FC, Anderson Grasseli, foi o convidado do Linha de Fundo, onde comentou sobre planejamento, projetos para o futuro do clube alvinegro, entre outros assuntos.

Perguntado sobre o planejamento para a próxima temporada, Grasseli deu detalhes sobre novos projetos, já para 2025. “O planejamento vai ser composto por organização, em especial, organização financeira. Primeiro, tem que organizar este lado. Estamos fazendo um plano de ação para captação de recursos, renovação dos patrocínios que acabam agora em 2024, e também, parceria de novos patrocinadores. Feito isso, vamos começar a montar toda estrutura técnica, staff e elenco”, ressaltou.

Quase um ano de preparação

Mesmo que a queda para a segunda divisão do Estadual tenha desanimado os torcedores estrelenses, o clube terá agora, quase um ano de planejamento e preparação para disputa do Capixabão Série B. Pensando em aproveitar esse tempo, o presidente comentou que as duas competições que antecedem a Série B (Capixabão e Copa ES), serão usadas como estudo, para montar o melhor elenco possível.

“São duas competições que antecedem a nossa competição. Vamos trabalhar arduamente. Sou presidente, mas não vou deixar de estar junto e acompanhando todo processo. Eu gosto disso!”, frisou.

Uma das ideias do novo presidente, é buscar um analista de desemprenho e outro de mercado, afim de avaliar melhor o perfil dos atletas e, realizar contratações pontuais, com foco nos melhores, desde que tenham o perfil do treinador, comissão técnica e também, do Estrela.

Tem que subir? Como fica a pressão?

Perguntado sobre a pressão da torcida e da mídia em relação ao Estrela entrar como favorito na competição, Grasseli disse que isso motiva ainda mais o trabalho. “Eu, como gestor, fico com mais vontade de trabalhar. A pressão te proporciona isso, a gente não pode ficar na zona de conforto. O Estrela já tem um planejamento sendo construído para 2025. Dito isso, vamos montar um elenco forte, e a mídia pode falar que o Estrela virá forte. Com certeza vamos conseguir o acesso para 2026”, finalizou Anderson Grasseli, presidente do Estrela do Norte.