Vasco x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações

Neste sábado (19), às 18h30, Vasco da Gama e Atlético-MG se enfrentam, em confronto válido pelo jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil. Contudo, onde assistir Vasco x Atlético-MG?

A partida, que será realizada no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro, contará com transmissão do SporTV (TV por assinatura), Premiere (pay-per-view) e Amazon Prime (streaming).

Aliás, no primeiro jogo entre as duas equipes, realizado na Arena MRV, em Belo Horizonte, Minas Gerais, o Galo levou a melhor, vencendo a cruzmaltino por 2 a 1, de virada.

Sobretudo, o Vasco da Gama, que conta com o apoio de sua torcida neste jogo de volta, vem de derrota no Campeonato Brasileiro, para o São Paulo, por 3 a 0. Atualmente, o Vasco ocupa a 10ª colocação do Brasileirão, com 37 pontos conquistados.

Já o Atlético-MG, vem de empate com o Fortaleza, em 1 a 1. O time mineiro ocupa a 9ª colocação da competição nacional, com 41 pontos conquistados.

Prováveis escalações

Vasco (Rafael Paiva): Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho e Philippe Coutinho; Jean David, Vegetti e Emerson Rodríguez.

Atlético-MG (Gabriel Milito): Everson; Bruno Fuchs, Battaglia e Junior Alonso; Gustavo Scarpa, Alan Franco, Palacios, Igor Gomes e Guilherme Arana; Paulinho e Hulk.

Ficha técnica:

Data: 19 de outubro (sábado)

19 de outubro (sábado) Hora: 18h30 (horário de Brasília)

18h30 (horário de Brasília) Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro

