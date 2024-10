Vera Viel se emociona ao falar sobre descoberta de câncer

Vera Viel falou ao programa Domingo Espetacular, da TV Record, neste domingo (20), sobre a descoberta de um tumor e quais os próximos passos do tratamento.

A apresentadora e modelo, mulher de Rodrigo Faro, passou por uma cirurgia no dia 11 para a retirada de um tumor maligno na coxa e teve alta do hospital na terça-feira (16). Ela está em recuperação.

Saiba mais sobre o câncer de Vera Viel

Vera foi diagnosticada no começo do mês com um sarcoma sinovial, tipo raro de câncer, na coxa esquerda. “Já estou conseguindo caminhar bastante, estou obedecendo os médicos, porque se pudesse eu deixava as muletas e saia andando normal, porque eu me sinto bem. Mas não posso, foi uma cirurgia muito complexa, tem que cicatrizar”, compartilhou ela no programa.

Na segunda etapa do tratamento, que será iniciada no mês que vem, Vera contou que fará sessões de radioterapia para prevenção.

Ao jornalista Roberto Cabrini, Vera confidenciou que se pergunta por que tudo aconteceu justamente às vésperas de seu aniversário. Ela completou 49 anos no dia 12 e acredita que “Deus escolheu esse dia e queria mostrar para mim que eu iria renascer, ter uma nova vida”.

Conforme vem compartilhando em suas redes sociais nos últimos dias, Vera considera que o diagnóstico foi um ponto de virada em sua vida.

“Sempre me preocupei com as minhas pernas, de ter pernas bonitas, e eu tive um tumor na coxa. Hoje não me importo de ter duas cicatrizes aqui, porque quero mostrar para as pessoas”, disse ela, emocionada.

“Não tem significado nenhum você ser bonita, linda, maravilhosa e posar de biquíni com um corpo escultural. Depois do que eu passei… Eu preciso tanto das minhas pernas para cuidar das minhas filhas, para caminhar. Eu mudei muito”, concluiu.

Estadao Conteudo