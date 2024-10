Victoria Secret Fashion Show 2024: confira onde assistir o desfile icônico

O Victoria’s Secret Fashion Show 2024 marca o tão aguardado retorno de um dos desfiles de moda mais emblemáticos do mundo. Após um hiato de cinco anos, o evento promete surpreender com performances espetaculares, modelos icônicas e uma celebração única da beleza e da diversidade.

O desfile acontecerá nesta terça-feira (15) e será transmitido ao vivo a partir das 20h (horário de Brasília). No Brasil, os fãs poderão assistir pelo Prime Video, além de acompanhar os momentos ao vivo nas redes sociais da marca, como Instagram, TikTok e YouTube.

Com sua volta triunfante, o Victoria’s Secret Fashion Show 2024 promete trazer uma nova abordagem, destacando a diversidade e a inclusão. Os expectadores podem esperar performances impressionantes, desfiles de lingeries luxuosas e a presença de supermodelos que marcaram a história da marca. Este ano, o evento se passa diretamente de Nova York, um dos epicentros da moda mundial.

Para não perder nenhum detalhe do Victoria’s Secret Fashion Show 2024, acesse o Prime Video às 20h ou sintonize nas redes sociais da marca para coberturas exclusivas e atualizações em tempo real.

O Victoria’s Secret Fashion Show 2024 promete ser uma noite memorável, repleta de glamour e inovação.

