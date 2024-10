VÍDEO | Homem compra e destrói violão assinado por Taylor Swift

Um homem de identidade não divulgada comprou um violão autografado por Taylor Swift em um leilão em Dallas somente para destruí-lo imediatamente. Em um vídeo compartilhado nas redes, o sujeito pode ser visto recebendo o item comprado no valor de 4 mil dólares (cerca de R$ 21,8 mil na cotação atual) e batendo no instrumento com marteladas.

O comprador parece querer bater o item no chão, mas é constrangido pelos organizadores do evento. Sem revelar o motivo pela ação violenta – pelo menos não no vídeo divulgado -, o sujeito é encorajado pelo público, que ri e aplaude a iniciativa.

O instrumento foi colocado em leilão no evento Ellis County Wild Game Dinner, no Texas, no último domingo (29). Apesar do sujeito não ter divulgado o motivo por trás de suas ações, especulações circulam que seja por razões políticas, pela manifestação de apoio da cantora pop à candidata democrata à presidência dos EUA, Kamala Harris. De acordo com a TMZ, no entanto, o violão foi colocado em leilão antes da declaração de Taylor Swift.

Por fim, Taylor Swift segue na sua turnê mundial The Eras Tour, marcada para encerrar em dezembro, mas atualmente em hiato. O último show aconteceu em agosto, em Londres, e a cantora reativa as apresentações em 18 de outubro, com show agendado em Miami.

Estadao Conteudo