Violência marca o fim de semana no Sul do Espírito Santo

O fim de semana foi marcado de violências no Sul do Espírito Santo. Os casos de grande destaque foram registradas nos municípios de Itapemirim e Cachoeiro de Itapemirim.

A primeira ocorrência foi registrada na localidade de Graúna, em Itapemirim. Um homem morreu e outros dois ficaram feridos após um confronto entre criminosos e policiais militares na noite do último sábado (19).

Segundo a Polícia Militar, após receberem denúncias de que criminosos de Graúna estariam planejando um ataque na localidade de Itaipava, os policiais foram ao local e avistaram quatro indivíduos armados. Após desobedeceram às ordens para largar as armas, os suspeitos iniciaram disparos contra os militares, atingindo uma viatura. Para cessar a agressão, os policiais realizaram disparos, atingindo três suspeitos.

Os três baleados foram levados ao hospital, onde um deles não resistiu e evoluiu a óbito. Durante a operação no bairro Graúna, os policiais foram hostilizados por parte da população local com várias pedradas, sendo necessário o uso de material não letal para conter a situação.

Na manhã do último domingo (20), um ônibus da viação Sudeste foi incendiado na localidade de Graúna, em Itapemirim.

Segundo informações da Polícia Militar, a ação foi uma retaliação, após um tiroteio na noite de sábado (19), entre suspeitos e PM, que resultou na morte de um jovem e deixou outros dois feridos.

Forças de segurança estiveram no local para garantir a segurança dos moradores do bairro e motoristas que trafegam pela Rodovia ES 490, que liga Cachoeiro de Itapemirim à Marataízes.

Três adolescentes, sendo um menino e duas meninas, foram apreendidos após tentiva atuados em flagrante por ato infracional análogo aos crimes de organização criminosa e roubo qualificado.

Segundo os relatos, os três entraram em uma farmácia localizada no centro de Cachoeiro, na noite desse sábado (19), e tentaram fazer um arrastão no local.

Em nota, Polícia Civil informou que após os procedimentos, os adolescentes foram encaminhados ao Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases), na região Sul.

