Virginia Fonseca posta ensaio fofo no aniversário de 2 anos de Maria Flor

Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, completou dois anos nesta terça-feira (22). Nas redes sociais, a mãe da criança celebrou a data e abriu um álbum de fotos da pequena para homenageá-la. No ensaio, a aniversariante aparece ao lado dos pais e dos irmãos, Maria Alice, de três anos e José Leonardo, de um mês.

“Hoje estamos todos em clima de festa para comemorar a vida da nossa princesa! Peço a Deus muita saúde, amor, felicidade, paz, que Ele na sua infinita bondade a proteja de todos os males, todas inveja e tudo aquilo que trava o riso! Nós como pais somos muito orgulhosos da Floflo, ela é linda, educada, carismática, sorriso fácil, engraçada, gosta de apertar, brincar, ama chamar todo mundo de biuta e também ama comer.”

Virginia aproveitou a data especial para agradecer aos fãs e seguidores pelo carinho com a pequena e sua família. “O maior presente que vocês podem nos dar nesse dia é uma oração para a nossa Flor, que o futuro dela seja brilhante, cheio de saúde e bênçãos.”

Nos comentários da publicação, familiares e internautas desejaram os parabéns para Maria Flor. “Vovó lendo e chorando! Parabéns Floflo linda… te amo”, comentou Poliana. “A nossa biruta está de parabéns! Parabéns Floflo”, disse uma seguidora.

