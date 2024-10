Vocalista do Coldplay afirma que 12º álbum será o último da banda

O vocalista do Coldplay, Chris Martin, relatou que a banda lançará o 12º álbum como sendo seu último, em entrevista a Zane Lowe para a Apple Music, na segunda-feira (30). “É muito importante que tenhamos um limite”, explicou. O 10º disco (de estúdio) do Coldplay, intitulado Moon Music, tem estreia prevista para a sexta-feira, 4 de outubro.

“Nós vamos fazer apenas 12 álbuns completos, e isso é realidade. Eu prometo”, começa o artista. Entretanto, há um motivo para o fim das produções de discos da banda britânica: “Há apenas 12 álbuns e meio dos Beatles. Bob Marley também tem quase a mesma quantidade. Portanto, todos os nossos heróis.”

Lowe completa que deseja que o Coldplay tenha 50 álbuns, e o vocalista retruca, em tom de brincadeira: “Você não quer, porque menos é mais. E para alguns dos nossos críticos, quanto menos álbuns, melhor ainda.”

Mas isso não significa que o grupo chegará ao fim: o vocalista pensa na música de outras maneiras. “Se fizermos algo juntos depois disso, será algo completamente diferente, ou uma outra faceta de um projeto, ou uma compilação de coisas que ainda não terminamos”.

Por fim, ele explica, durante a entrevista, que não quer ser dependente de projetos complexos como esses por muito tempo, visto que “envolvem ‘disputas’ entre as pessoas. “Eu quero poder dar aos outros um pouco da vida deles de volta.”

