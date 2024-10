‘Você me completa’, diz Ricardo Vianna a Lexa após festa de noivado

A cantora Lexa, 29, e o ator Ricardo Vianna, 32, realizaram uma festa de noivado na última sexta-feira (11), no Rio de Janeiro. Estavam presentes familiares e amigos próximos.

Na madrugada desta segunda-feira (14), o ator fez uma declaração à noiva. No Instagram, publicou uma série de fotos da cantora, clicadas no dia da celebração. “Minha linda noiva. Eu te admiro, te honro e te amo! Obrigado por estar ao meu lado nessa aventura que é a vida”, escreveu ele.

Vianna continuou: “Obrigado por ser tão incrível! Uma mulher parceira, batalhadora, objetiva, cuidadosa, generosa, amorosa e conselheira! Você me completa e eu sou louco por você”.

Nos comentários, Lexa respondeu: “Que lindo! Obrigada meu amor! Estamos vivendo momentos especiais e únicos! Amo o seu amor pela vida e amo amar você, okay?”, escreveu ela.

Darlin Ferrattry, mãe da cantora, também deixou uma mensagem. “Minha filha merece absolutamente toda felicidade do mundo, respeito e amor, porque tem um coração lindo e bondoso! Lexa amor de todos nós”, comentou.

Lexa foi pedida em casamento por Ricardo Vianna em casamento em fevereiro, durante uma viagem à Noruega. Eles estão juntos desde outubro do ano passado. É o primeiro relacionamento da cantora desde o divórcio de MC Guimê.

