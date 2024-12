‘Ainda Estou Aqui’ já foi visto por mais de 3 milhões de pessoas

‘Ainda Estou Aqui‘ já foi assistido por mais de 3 milhões de pessoas nos cinemas brasileiros desde seu lançamento, em novembro. É o que mostram os dados do Filme B divulgados neste domingo (29).

O longa foi dirigido por Walter Salles e pré-indicado ao Oscar de Melhor Filme Internacional. Além disso, o filme já ganhou sete prêmios, incluindo o troféu de melhor roteiro no Festival de Veneza.

Minha Mãe É uma Peça 3 foi o último título nacional a superar a marca de 3 milhões de pessoas.

Com mais de 9 milhões de ingressos vendidos desde sua estreia em dezembro de 2019, a comédia estrelada por Paulo Gustavo tornou-se a maior bilheteria do cinema nacional.

Ainda Estou Aqui conta a história real da brasileira Eunice Paiva (interpretada por Fernanda Torres e Fernanda Montenegro), que se tornou ativista dos Direitos Humanos depois da morte de seu marido, o deputado federal Rubens Paiva (interpretado por Selton Mello), assassinado pela ditadura militar em 1971.

Estadão Conteudo

