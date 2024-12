Alegre: criança de 7 anos que foi atacada por cachorro deixa hospital

Na manhã do último sábado (21), por volta das 5h30, uma menina de 7 anos foi mordida por um cachorro, em Araraí, distrito de Alegre.

Na ocasião, a mão da criança ficou bastante machucada. Porém, em contato com o pai da menina, Odair José Pereira Barbosa confirmou que sua filha vem se recuperando bem, e que já teve alta do Hospital Infantil Francisco de Assis (HIFA). O pai também relatou que a menina ainda está em Cachoeiro de Itapemirim, mas não mais internada.

A família da dona do cachorro está ajudando muito a filha de Odair, com todos os custos possíveis, para que a menina se recupere o mais rápido possível. Inclusive, ainda segundo Odair, a criança estaria na casa de um familiar da dona do animal, e retornará para Alegre nesta quarta-feira (25), feriado de Natal.

A mordida do cachorro danificou bastante o braço da criança, contudo, segundo o pai, os dentes do animal não chegaram a pegar os nervos do local, o que evitou uma situação mais complicada.



Por fim, Odair agradeceu a Polícia Militar (PM), que compareceu ao local no dia do ocorrido e, principalmente, a família da dona do cachorro, que vem dando toda assistência possível para sua filha. “Eu agradeço muito a PM de Alegre, conversei com eles e na mesma hora vieram buscar o cachorro. Graças a Deus minha filha está viva, só tenho que agradecer! Eu morro pela minha filha, ela é tudo na minha vida. A família está pagando e apoiando em tudo. Todos os dias eles ligam e perguntam se a gente precisa de alguma coisa. Estão de parabéns, tiro meu chapéu para eles”, finalizou.

Entenda o caso

Segundo o pai da criança, Odair José Pereira Barbosa, sua mulher trabalha na casa da dona do cachorro, e no último fim de semana, a mãe da criança cuidaria da idosa, que reside na casa. Assim, todos os dias, por volta das 5h da manhã, Odair acorda para trabalhar, e sua filha, acorda junto com ele.

Ainda segundo o pai da menina, ele se levantou e foi preparar o café da manhã. Após isso, a criança tomou seu café com leite e foi chamar sua mãe no portão da residência, onde foi o momento em que o cachorro pulou e mordeu o braço da criança.

Nas fotos disponibilizadas pelo pai ao AQUINOTICIAS.COM, é possível ver que o braço da criança ficou muito machucado. Porém, a família da pessoa responsável pelo cachorro está ajudando Odair e sua família com os gastos, e o animal foi apreendido pelo Centro de Zoonoses, junto com a Prefeitura de Alegre e a Polícia Militar (PM).