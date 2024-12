Até que horas pode jogar na Mega da Virada? Confira o horário-limite

A Mega Sena é a loteria mais popular do Brasil, atraindo milhões de apostadores em cada sorteio. Uma dúvida comum entre os jogadores é sobre o horário-limite para fazer as apostas nesta terça-feira (31), quando acontece o sorteio da Mega da Virada. Saber até que horas pode jogar na Mega Sena é essencial para garantir sua participação no concurso e não perder a chance de concorrer aos R$ 600 milhões.

Qual o horário-limite para apostar na Mega Sena?

De acordo com as regras da Caixa Econômica Federal, as apostas na Mega da Virada podem ser feitas até 19h (horário de Brasília) no dia do sorteio. Após esse horário, o sistema de apostas encerra-se para que os números sejam registrados e o sorteio seja realizado de forma segura e transparente.

Os sorteios da Mega Sena acontecem normalmente às quartas-feiras e aos sábados, salvo em casos excepcionais, como feriados ou concursos especiais, como a Mega da Virada.

Onde fazer as apostas da Mega da Virada?

Há três formas principais de apostar na Mega Sena:

Lotéricas autorizadas: As casas lotéricas espalhadas por todo o Brasil aceitam apostas até as 19h. Recomenda-se chegar com antecedência, especialmente em dias de grande movimento. Site Loterias Caixa: Pelo site oficial da Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br), é possível fazer sua aposta até o mesmo horário-limite das lotéricas. Aplicativo Loterias Caixa: Com o app oficial, disponível para Android e iOS, você também pode apostar no conforto da sua casa, respeitando o horário-limite.

E se perder o prazo para apostar?

Caso você perca o horário-limite das 19h, sua aposta será registrada automaticamente para o próximo concurso. Portanto, é importante ficar atento ao relógio e evitar deixar a aposta para os últimos minutos.

Dicas para não perder o horário-limite

Planeje-se com antecedência : Escolha seus números e faça sua aposta com algumas horas de folga.

: Escolha seus números e faça sua aposta com algumas horas de folga. Use o aplicativo ou o site : Se não puder ir a uma lotérica, essas opções online são práticas e seguras.

: Se não puder ir a uma lotérica, essas opções online são práticas e seguras. Evite filas e atrasos: Em dias de sorteio acumulado, as lotéricas podem ficar cheias.