Cachoeiro: veja as farmácias que estão de plantão neste domingo (29)

Cachoeiro terá cinco farmácias de plantão neste domingo (29). De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária, os estabelecimentos comerciais funcionarão, com atendimento presencial e entregas em domicílio.

As farmácias de plantão no Centro e no Guandu funcionam de 7h às 22h. Já nas drogarias de outros bairros, o funcionamento é de 7h às 19h (facultativo até as 22h).

Confira a lista completa das farmácias de plantão:

1 – FARMÁCIA PREÇO BAIXO

Endereço: Rua Professor Quintiliano, nº 11, bairro Guandu, próximo a Caixa Econômica Federal. Tel.: 3199-0474.

2 – DROGASIL

Endereço: Av. Francisco Lacerda de Aguiar, nº 141, bairro

Gilberto Machado, ao lado da Rodoviária. Tel.: 3521-5835 – (27) 99570-7751.

3 – MAINETTI FARMA

Endereço: Av. Jones Santos Neves, nº 203, bairro Santo

Antônio, em frente ao Banco Itaú. Tel.: 3521-7777.

4 – POUP DROGARIA

Endereço: Av. Dr Aristides Campos, nº 411, bairro Basiléia, em

frente ao ponto de vendas Selita. Tel.: 3038-8562.

5 – DROGARIA CARLA

Endereço: Av. Jones Santos Neves, nº 1372, bairro Caiçara, no

Perim Center. Tel.: 3025-2897.