Confira! Drogaria está com oportunidade de trabalho em Cachoeiro

Está precisando trabalhar? A Drogaria Consolação, localizada na rua Bernardo Horta, número 242, no Centro, em Cachoeiro de Itapemirim, está com oportunidade de emprego disponível, para função de telefonista.

A carga horária do cargo disponibilizado é de segunda a sexta-feira, de 11h às 20h. Contudo, alguns requisitos são necessários para o preenchimento da vaga, como: boa comunicação verbal, agilidade e organização, conhecimento básico em informática e experiência em atendimento ao cliente (desejável), capacidade de trabalhar sob pressão, foco em resultados e resolução de problemas.

Os interessados devem enviar o currículo para: [email protected]. Outra forma de concorrer a vaga, é inscrever-se online, clicando aqui.

