Encceja 2024: confira que horas irá ser divulgado o resultado; veja

Os participantes do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2024 estão à flor da pele devido à liberação do resultado da prova.

A previsão da divulgação final do resultado está marcada para esta segunda-feira (23). O edital não traz essa especificação, e por isso, o horário exato da liberação ainda não se sabe.

Segundo informado pelo site Quero Bolsa, em 2023, por exemplo, o resultado oficial só foi liberado durante a tarde, mas devido a “bug no sistema”, algumas pessoas relataram no X (antigo Twitter) terem conseguido acesso mais cedo.

Já em 2024, o mesmo ocorreu, e alguns candidatos conseguiram obter o resultado da prova pela manhã.

Destinado a jovens e adultos que não concluíram os estudos na idade apropriada, o Encceja oferece uma oportunidade de certificação do ensino fundamental ou médio.

Para muitos, obter o certificado significa ingressar no mercado de trabalho formal, iniciar uma faculdade ou, simplesmente, realizar um sonho antigo.

