Hora do sorteio da Mega da Virada: veja onde assistir AO VIVO

A expectativa está alta para o sorteio da Mega da Virada 2024, que acontece nesta terça-feira (31). O evento, promete mudar a vida de quem acertar as seis dezenas. Saiba a hora do sorteio da Mega da Virada, onde acompanhar e outros detalhes importantes.

A Mega da Virada acontece às 20h (horário de Brasília). O sorteio acontecerá ao vivo e terá transmissão em diversos canais, incluindo televisão aberta e plataformas digitais. Portanto, quem deseja acompanhar em tempo real precisa se programar, pois as apostas se encerram às 19h (horário de Brasília).

O sorteio será transmitido ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube, além de ser exibido em emissoras de TV aberta, como a Rede Globo. Outra opção é acompanhar pelos aplicativos oficiais das Loterias Caixa, que permitem verificar os resultados instantaneamente após o anúncio.

Ainda dá tempo de fazer sua aposta! Por exemplo, as apostas podem ser registradas até 19h desta terça-feira, diretamente nas casas lotéricas, pelo aplicativo Loterias Caixa ou no site oficial da Caixa Econômica Federal. Além disso, o valor da aposta mínima é de R$ 5,00, o que torna o jogo acessível para diversos perfis de apostadores.

A Mega da Virada 2024 promete um prêmio milionário, estimado em R$ 600 milhões, o que representa o maior valor da história das loterias no Brasil. Além disso, diferentemente dos sorteios regulares da Mega-Sena, o prêmio da Mega da Virada não acumula. Ou seja, se ninguém acertar os seis números, o valor será dividido entre os apostadores que acertarem cinco dezenas.

Prepare-se e acompanhe a hora do sorteio da Mega da Virada! Quem sabe este não é o momento de transformar o seu ano com um prêmio histórico?

