Hornets x Bulls AO VIVO: horário e onde assistir partida da NBA

Nesta segunda-feira (30), às 21h (horário de Brasília), Charlotte Hornets x Chicago Bulls se enfrentam, em partida que promete ser destaque nesta edição da NBA.

Leia também: Saiba quais são os feriados e pontos facultativos de 2025

A partida, que será realizada no Spectrum Center, em Charlotte, na Carolina do Norte, Estados Unidos, contará com transmissão do NBA League Pass (streaming).

O confronto fica ainda mais interessante por conta da situação de ambas equipes na NBA até o momento. Enquanto o Chicago Bulls busca consistência na competição, o Charlotte Hornets tentará interromper a enorme sequencia de derrotas que vem sofrendo.

Em seu último confronto, o Charlotte Hornets perdeu para o Oklahoma City Thunder, por 106 a 94. Já o Bulls, vem de vitória sobre o Milwaukee Bucks, por 116 a 111.

Prováveis escalações

Charlotte Hornets: LaMelo Ball, Terry Rozier, Gordon Hayward, PJ Washington e Mark Williams.

Chicago Bulls: Coby White, Zach LaVine, DeMar DeRozan, Patrick Williams e Nikola Vucevic.

Ficha técnica de Charlotte Hornets x Chicago Bulls

Data: 30 de dezembro (segunda-feira)

30 de dezembro (segunda-feira) Hora: 21h (horário de Brasília)

21h (horário de Brasília) Local: Spectrum Center, em Charlotte, na Carolina do Norte, Estados Unidos

Spectrum Center, em Charlotte, na Carolina do Norte, Estados Unidos Onde assistir: NBA League Pass (streaming)

Leia também: Bancos têm horários reduzidos de atendimento no final de ano