Iúna está com dois processos seletivos abertos para diversas funções

Santa Casa e Prefeitura de Iúna estão com inscrições abertas para dois processos seletivos, o Processo Seletivo Simplificado nº 001/2024, e o Processo Seletivo Simplificado nº 003/2024.

Leia também: Não perca tempo! Concurso público do Governo do ES ainda está aberto

O processo seletivo da Santa Casa visa a contratação de: assistente social, enfermeiro, enfermeiro obstetra, farmacêutico, nutricionista, técnico em enfermagem, técnico em radiologia, auxiliar administrativo, auxiliar de farmácia, recepcionista, auxiliar de serviços gerais, vigia e copeiro.

Já o processo seletivo da Prefeitura de Iúna, visa a contratação de funcionários para as seguintes funções: cuidador, professor A-DT (Educação Infantil/Ensino Fundamental, Libras, Braile, Sala de AEE), professor B-DT, pedagogo-DT, auxiliar de creche, monitor de transporte escolar, motorista, psicólogo, assistente social, agente de suporte operacional, técnico em floresta, técnico em meio ambiente, agente comunitário de saúde, agente de combate à endemias, auxiliar administrativo, auxiliar em saúde bucal, educador físico, orientador social e digitador do cadastro único.

As inscrições para os dois processos seletivos terminam às 23h59 do dia 8 de janeiro de 2025, e podem ser realizadas através do Instituo Seleção. Clique aqui para acessar o site.

A Prefeitura de Iúna pede aos candidatos que conheçam o edital e certifiquem-se de preencher todos os requisitos exigidos para participar. Contudo, as provas serão aplicadas no dia 19 de janeiro de 2025, com os locais das provas divulgados no dia 15 de janeiro.

As publicações sobre o andamento dos processos seletivos serão feitas no site do Instituto Seleção, sendo de total responsabilidade do candidato acompanhar todas as publicações. É assegurado o percentual de 5% das vagas para Pessoas com Deficiência (PCD), 20% para negros e 5% para indígenas.