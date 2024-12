Magic x Heat AO VIVO: horário e onde assistir partida da NBA

Nesta quinta-feira (26), às 21h (horário de Brasília), Orlando Magic e Miami Heat se enfrentam no Amway Center, em Orlando, na Flórida, Estados Unidos, em confronto válido pela Conferência Leste da National Basketball Association (NBA). Contudo, onde assistir Magic x Heat ao vivo?

O confronto entre essas duas grandes equipes contará com transmissão ao vivo e exclusiva da plataforma NBA League Pass (streaming).

Como chegam as equipes?

O Orlando Magic faz uma campanha consistente até o momento, ocupando a 4ª colocação da Conferência Leste, com um total de 17 vitórias e 12 derrotas até o momento. A equipe conta seu destaque, Paolo Banchero, que até aqui entregou ótimos números. Em seu último confronto, o Magic venceu o Boston Celtics por 108 a 104.

Já o Miami Heat, também vem de vitória, sobre o Brooklyn Nets, por 110 a 95. No atual momento, o time da Flórida conta com 13 vitórias e 12 derrotas. A equipe conta com grandes nomes para fazer a diferença em seu próximo confronto, como Tyler Herro e Bam Adebayo.

Ficha técnica de Magic x Heat

Data: 26 de dezembro (quinta-feira)

26 de dezembro (quinta-feira) Hora: 21h (horário de Brasília)

21h (horário de Brasília) Local: Amway Center, em Orlando, na Flórida, Estados Unidos

Amway Center, em Orlando, na Flórida, Estados Unidos Onde assistir: NBA League Pass (streaming)