Manchester United x Newcastle ao vivo: horário e onde assistir

Nesta segunda-feira (30), às 17h (horário de Brasília), Manchester United e Newcastle se enfrentam, em confronto válido pela 19ª rodada da Premier League. Contudo, onde assistir United x Newcastle ao vivo?

A partida, que será realizada no Estádio Old Trafford, na Inglaterra, contará com transmissão ao vivo e exclusiva da Disney+ (streaming).

Sobretudo, o Manchester United, que não vive seus melhores dias na Premier League, chega para o confronto após ser derrotado pelo Wolverhampton, por 2 a 0. Atualmente, no tabela de classificação, o United ocupa a 14ª colocação da competição, com 22 pontos conquistados até o momento.

Já o Newcastle, que ocupa a 7ª colocação da Premier League, com 29 pontos conquistados até o momento, vem de vitória sobre o Aston Villa, por 3 a 0.

Prováveis escalações

Manchester United: Onana; Mazraoui, Maguire e Martínez; Antony, Casemiro, Mainoo e Dalot; Amad Diallo, Hojlund e Garnacho.

Newcastle: Dubravka; Livramento, Schar, Burn e Hall; Bruno Guimarães, Tonali e Joelinton; Barnes, Isak e Gordon.

Ficha técnica de Manchester United x Newcastle

Data: 30 de dezembro (segunda-feira)

Hora: 17h (horário de Brasília)

Local: Estádio Old Trafford, Inglaterra

Onde assistir: Disney+ (streaming)