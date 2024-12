Mensagem de Feliz Natal: veja as melhores frases para WhatsApp

Chegou a época mais esperada do ano! Neste dia 24 de dezembro (quarta-feira), véspera de Natal, o clima natalino já tomou conta de todas as pessoas ao redor do mundo. Com isso, porque não aproveitar esse clima de festa, para mandar uma mensagem de Natal no WhatsApp, para amigos e família.

Leia também: Patrimônio da Penha é destino perfeito para curtir os dias do verão

Com informações do site Pensador, o AQUINOTICIAS.COM separou 20 lindas frases natalinas para criar um cartão de Natal ou enviar uma mensagem no WhatsApp, com intuito de “presentear” as pessoas mais próximas nesta data tão especial.

Confira as frases de Natal:

Paz é a generosidade e ter graça é compreender o verdadeiro significado de Natal. Que possamos aquecer nossos corações com o clima de Natal e transmitir esse amor a todos que nos rodeiam. Com o tempo descobrimos que fazemos parte de duas famílias, a primeira é a família genética, aquela onde nascemos e crescemos, a outra família é aquela que é composta pelas pessoas com as quais criamos os laços da amizade verdadeira e os chamamos para morar dentro de nosso coração. Quando viramos adultos, a nossa lista de presentes de Natal vai diminuindo porque percebemos que o que realmente desejamos não pode ser comprado. Melhor do que todos os presentes por baixo da árvore de Natal é a presença de uma família feliz. Feliz Natal a todos: menos presentes, mais amor e respeito ao próximo! O nascimento de Jesus deve sempre ser lembrado como uma celebração da paz, do amor e da entreajuda. Que este Natal renove o seu coração e as suas energias! Que a paz e o amor sejam as palavras de ordem para todos os amigos e familiares neste abençoado Natal! Desejo para todos um ano com mais amor, mais esperança, mais afeto e mais compreensão. Feliz Natal! Se no Natal não posso estar ao lado de todos que amo, então, quando todos que amo estão ao meu lado, é Natal. Que a ceia seja farta, que a paz prevaleça em suas casas e que o amor invada o coração de todos vocês. Feliz Natal, meus amigos! Jesus Cristo, em sua infinita sabedoria, nos proporciona a cada dia uma nova chance de evoluirmos espiritualmente. Que este Natal seja um tempo de renovação para todos nós! Desejo que o seu Natal seja brilhante de alegria, iluminado de amor, cheio de harmonia e repleto de paz! Natal é sinônimo de amor, de reflexão e de celebração. Que esta data seja tão especial quanto você é para mim! Feliz Natal! Família querida, que esta noite de Natal una ainda mais os nossos corações na paz do nosso senhor Jesus Cristo! Feliz Natal, meu amor! Você é a pessoa mais especial que tenho na minha vida! O Natal não é um momento nem uma estação, e sim um estado de espírito. Cultivar a paz e a boa vontade, ter misericórdia em abundância, isso, sim, é ter o verdadeiro espírito de Natal. Não existe o Natal ideal, só o Natal que você decida criar como reflexo de seus valores, desejos, queridos e tradições. É tempo de desejar que Deus proteja nossas famílias em mais um ano que vai começar e que abençoe o nosso Natal com muito amor, paz e harmonia.