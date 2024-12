Nets x Spurs AO VIVO: horário e onde assistir ao jogo da NBA

Nesta sexta-feira (27), às 21h30 (horário de Brasília), Brooklyn Nets e San Antonio Spurs se enfrentam, em confronto válido pela temporada regular 2024-25 da National Basketball Association (NBA). Contudo, onde assistir Nets x Spurs ao vivo?

A partida, que será realizada na arena Barclays Center, em Nova Iorque, nos Estados Unidos, contará com transmissão da NBA League Pass (streaming).

Vindo de vitória sobre o Milwaukee Bucks, por 111 a 105, o Brooklyn Nets ocupa a 12ª colocação da Conferência Leste até o momento. Já o San Antonio Spurs, vem de derrota para o New York Knicks, por 117 a 114, ocupando assim, a 11ª posição da Conferência Oeste da NBA.

Quinteto inicial do Brooklyn Nets: Dennis Schroder, Cam Thomas, Bojan Bogdanovic, Dorian Finney-Smith e Nic Claxton.

Quinteto inicial do San Antonio Spurs: Victor Wembanyama, Julian Champagnie, Malaki Barnes, Sidy Cissoko Castle e Chris Paul.

