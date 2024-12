Newcastle x Aston Villa AO VIVO: escalações e onde assistir

Nesta quinta-feira (26), às 12h (horário de Brasília), Newcastle e Aston Villa se enfrentam, em confronto válido pela 18ª rodada da Premier League. Contudo, onde assistir Newcastle x Aston Villa ao vivo?

A partida, que será realizada no St. James’ Park, na Inglaterra, contará com transmissão do ESPN4 (TV por assinatura) e do Disney+ (streaming).

Em seu último jogo, o Newcastle goleou o Ipswich Town por 4 a 0, em confronto válido pela 17ª rodada da Premier League. Atualmente, o time inglês ocupa a 8ª colocação da da competição inglesa, com 26 pontos conquistados.

Já o Aston Villa, também vem de vitória, sobre o Manchester City, por 2 a 1. No momento, a equipe tem 28 pontos conquistados, ocupando a 7ª colocação, uma posição acima de seu próximo adversário.

Prováveis escalações

Newcastle (técnico: Eddie Howe): Martin Dubravka; Tino Livramento, Fabian Schar, Dan Burn e Lewis Hall; Sandro Tonali, Bruno Guimarães e Joe Willock; Jacob Murphy, Alexander Isak e Anthony Gordon.

Aston Villa (técnico: Unai Emery): Dibu Martinez; Matty Cash, Ezri Konsa, Pau Torres e Lucas Digne; Boubacar Kamara e Amadou Onana; John McGinn, Youri Tielemans e Morgan Rogers; Jhon Durán.

Ficha técnica de Newcastle x Aston Villa

Data: 26 de dezembro (quinta-feira)

26 de dezembro (quinta-feira) Hora: 12h (horário de Brasília)

12h (horário de Brasília) Local: St. James’ Park, Inglaterra

St. James’ Park, Inglaterra Onde assistir: ESPN4 (TV por assinatura) e do Disney+ (streaming)