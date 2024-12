Ney Latorraca morre aos 80 anos

O ator Ney Latorraca morreu na manhã desta quinta-feira (26), no Rio de Janeiro. Ele estava internado desde 20 de dezembro na Clínica São Vicente, da Gávea, na zona sul da capital em decorrência de uma sepse pulmonar. O ator lutava contra um câncer de próstata.

O câncer foi diagnosticado em 2019, na época Ney foi operado, retirou a próstata e permaneceu curado. A doença voltou em agosto deste ano, já com metástase. Houve o tratamento inicial, porém sem sucesso.

Leia Também: : Matuê aparece em vídeo quebrando camarim

Ney Latorraca foi um dos maiores atores da história da teledramaturgia brasileira, com papéis icônicos em Vamp e TV Pirata, entre outros.

Estadao Conteudo

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui