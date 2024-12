Prefeitura de Alegre anuncia investimentos para o bairro Nova Alegre

Um sonho antigo dos moradores do bairro Nova Alegre vai sair do papel. Graças ao empenho do Prefeito Nirrô Emerick (PP) e sua equipe, foi assinada nesta segunda-feira (23), a ordem de serviço para a drenagem e pavimentação do trecho 01 da Rua Geraldo Santos.

Com recursos de R$ 481.104,00 conquistados em 2021 através de uma emenda impositiva destinada pela então senadora Rose de Freitas, esse projeto sairá do papel e se tornará realidade.

“Essa obra representa mais um avanço para Alegre e reforça nossa dedicação em levar melhorias concretas para todas as regiões do município”, destacou Nirrô.

A execução da obra ficará a cargo da empresa WBM, que já está autorizada a iniciar os trabalhos em janeiro de 2025. Com esse investimento, a Prefeitura está garantindo mais dignidade, acessibilidade e qualidade de vida para os moradores do bairro Nova Alegre.

Além do responsável pela empresa que irá executar a obra, o vice-prefeito Silvani Monteiro Corrente também participou do ato da assinatura da ordem de serviço.

