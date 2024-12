Prefeitura de Alegre entrega obras de reforma da praça Elias Simão

Os moradores de Alegre, no Caparaó, ganharam um grande presente nas vésperas de Natal. Uma solenidade, realizada no dia 24, celebrou um momento marcante com a entrega oficial da reforma e construção da infraestrutura da praça Elias Simão, no centro da Cidade.

O espaço foi totalmente revitalizado, reafirmando o compromisso da administração em criar ambientes que promovam lazer, convivência e valorizem a comunidade.

Leia Também: Nova praça recreativa para crianças é inaugurada em Anchieta; confira

“Essa conquista só foi possível graças a uma emenda destinada no OGU/2021 pela então Deputada Federal Drª Soraya Manato, com isso mais um passo em direção ao fortalecimento de Alegre como uma cidade que valoriza suas raízes e investe no futuro. A nova Praça Elias Simão está pronta para receber você e sua família em um espaço moderno, aconchegante e cheio de vida”, disse o prefeito Nirrô Emerick (PP).

A cerimônia contou com a presença de servidores públicos, moradores, vereadores, representantes da família Simão e importantes lideranças locais, que reconheceram a relevância desse novo marco para o desenvolvimento da cidade. A participação dessas lideranças foi essencial para consolidar a parceria entre a administração pública e a comunidade.

Para tornar a celebração ainda mais especial, o Instituto Doe Vida trouxe um toque de magia ao evento, alegrando a noite com a presença de personagens infantis como Mickey, Minnie e outros, que encantaram crianças e adultos, espalhando sorrisos e muita diversão pelas ruas da cidade.