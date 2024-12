Prefeitura de Alegre vai abrir processo seletivo com 50 vagas

A Prefeitura de Alegre, através da Secretaria Executiva de Educação (SEED), tornou público a abertura das inscrições para o processo seletivo n° 008/2024 – SEAD/SEED, para o preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva, no cargo de professor.

Com intuito de contratar servidores em regime de designação temporária, o processo seletivo conta com um total de 50 vagas. As inscrições abrem no dia 2 de janeiro e vão até o dia 3 do mesmo mês. Para mais informações, os interessados devem acessar o edital completo, clicando aqui.

A ordem sequencial de classificação dos aprovados será realizada pela Secretaria Executiva de Educação, segundo suas necessidades.

Em caso de dúvidas ou para mais informações, entrar em contato com o WhatsApp oficial da Prefeitura de Alegre, através do número: (28) 3300-0100.