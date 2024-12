Processo seletivo: inscrições abertas para curso gratuito em Iúna

O Polo UAB/UNAC, de Iúna, está com processo seletivo aberto para curso de pós-graduação gratuita, em Especialização em Energias Renováveis, na modalidade a distância. As avaliações são feitas presencialmente e o curso é ofertado pela UnAc-IFES.

Para participar do processo seletivo, o candidato deve ter concluído o ensino médio, ter formação na área e realizar a entrega da documentação necessária. Para mais informações ou esclarecimentos de dúvidas, os interessados devem se dirigir ao Polo UAB/UNAC, que funciona das 7h às 20h30, na Avenida Deputado João Rios, no bairro Quilombo, número 221, no 2° andar. Outra forma de entrar em contato é através do telefone (28) 3545-4752.

As inscrições para o processo seletivo nº 25/2024 podem ser realizadas até o dia 31 de dezembro deste ano, através do site serra.ifes.edu.br.