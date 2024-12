Renato Tommaso, integrante do Jota Quest, morre aos 54 anos

Renato Tommaso, integrante do Jota Quest, morreu no domingo (29) aos 54 anos. A morte, cuja causa não foi revelada, foi anunciada nas redes sociais da banda brasileira.

“Grande amigo, um pai de família exemplar, baixista incrível, super profissional, parceiro de infindáveis papos sobre música, futebol, cultura e tudo que viesse à tona. Não temos palavras para expressar toda a dor e tristeza que estamos sentindo agora. Difícil daqui pra frente fazer um show e não lembrar de você, meu amigo”, diz a publicação no perfil oficial do Jota Quest no Instagram.

O vocalista Rogério Flausino também usou a plataforma para prestar homenagens ao amigo e colega de banda: “Nossos mais profundos sentimentos pela triste e prematura partida do querido amigo e parceiro de caminhada Renato Tommaso. Grande músico e profissional gigante que esteve conosco nestes últimos 18 anos, fosse na estrada, nos estúdios ou nos palcos, se dedicando ao máximo, e vivendo com a gente lado a lado, momentos sempre muito especiais.”

O corpo de Tommaso será velado nesta segunda, 30, no Cemitério da Saudade, em Belo Horizonte (MG). No entanto, o sepultamento acontece no mesmo local, por volta das 16h30.

O músico deixa a esposa, Dani, com quem estava há 29 anos, e a filha Renata, de 26 anos.

Renata também prestou homenagem ao pai nas redes. “Até as saudades, que vão ser eternas, não se comparam ao meu amor por você, papai. Descanse em paz, nos vemos um dia”, escreveu ela.

Estadão Conteudo