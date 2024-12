Resultado Mega da Virada: veja quem faturou a bolada de R$ 600 milhões

A Mega da Virada, o maior concurso da loteria brasileira, realizou o sorteio de 2024 na noite desta terça-feira (31). A expectativa dos apostadores era alta, com um acumulado que ultrapassou R$ 600 milhões. Esse foi um dos maiores prêmios da história. Confira agora o resultado completo e saiba se você é o mais novo milionário!

Os seis números sorteados no concurso 2810 da Mega da Virada foram:

sorteio em andamento….

Milhares de brasileiros acompanharam o sorteio ao vivo, realizado pela Caixa Econômica Federal, com o objetivo de conferir suas apostas e sonhar com a mudança de vida proporcionada por um prêmio tão significativo. Além disso, o evento reforça a expectativa em torno de ganhar uma quantia capaz de transformar vidas.

Até o momento, no entanto, a Caixa ainda não divulgou o número exato de ganhadores que acertaram as seis dezenas. Por outro lado, caso ninguém tenha levado o prêmio principal, o valor será dividido entre os acertadores da Quina (cinco números) e da Quadra (quatro números). Por fim, esses resultados serão atualizados nas próximas horas.

Se você é um dos ganhadores, é essencial seguir as etapas abaixo para garantir o recebimento do prêmio:

Para participar dos próximos concursos, primeiramente, basta se dirigir a uma casa lotérica ou acessar o site oficial da Caixa. Além disso, você pode escolher seus números favoritos ou deixar que o sistema escolha para você (Surpresinha). Em relação aos custos, as apostas custam a partir de R$ 5,00.

O resultado da Mega da Virada e de outros concursos da Caixa estão no site da loteria, além disso, estão disponíveis em aplicativos oficiais ou em canais de notícias confiáveis. Portanto, fique atento e boa sorte!

