Supermercado está com oportunidade de emprego em Cachoeiro; confira

Está precisando trabalhar? O Supermercado Polonini, que fica localizado na rua José Rosa Machado, bairro Alto Novo Parque, em Cachoeiro de Itapemirim, está com oportunidade de emprego disponível no município.

Leia também: Última semana do ano começa com 58 vagas de emprego

A vaga disponibilizada pela empresa é para o cargo de serviços gerais, e os interessados devem enviar o currículo para o número: (28) 99902-1807.

Sua empresa está com vagas de emprego disponíveis?

Tem empresa em alguma cidade do Sul do Espírito Santo? Sua empresa está com vagas de emprego disponíveis? Envie sua oportunidade e seu contato para o Instagram do @aquinoticias.