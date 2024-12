Temporal causa alagamentos e transtornos em Conceição do Castelo

Um forte temporal atingiu, na tarde desta segunda-feira (23), a cidade de Conceição do Castelo, na região das Montanhas capixabas. A chuva começou pela tarde e rapidamente causou estragos em diversas áreas da cidade, especialmente no centro.

Vídeos enviados por leitores do AQUINOTICIAS.COM mostram vários pontos de alagamentos na cidade. Além disso, a água da chuva invadiu comércios e casas.

Até o momento, segundo a Defesa Civil de Conceição, duas famílias tiveram que ser realocadas, devido à movimentação de massa. A equipe percorre o município realizando os levantamentos dos estragos caudados pelo forte temporal.

